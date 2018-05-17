Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş kararı belli oldu

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamalar şöyle:TFF Tahkim Kurulu 17 Mayıs 2018 günlü (30) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/143 - K.2018/176

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, futbolcu Aykut Demir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.11.2017 tarih ve E.2017/561 - K.2017/621 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin 09.04.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

2. E.2018/160 - K.2018/177

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcu Murat Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve E.2018/10 - K.2018/35 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

3. E.2018/ 165 - K.2018/178

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 05.05.2018 tarihli E. 2017-2018/969 K.2017-2018/1146 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ve FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca;(3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına 2017 - 2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2018/166 - K.2018/179

Bursa Spor Kulübü'nün futbolcusu Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/973 K.2017-2018/1157 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.

- Erteleme talebinin reddine,

- Bursa Spor Kulübü'nün futbolcusu Kubilay Kanatsızkuş 'un müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.300,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/167 - K.2018/180

Teleset Mobilya Akhisar Kulübü'nün futbolcusu Milan Lukac ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/974 K.2017-2018/1167 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Erteleme talebinin reddine,

- Akhisar Belediye ve Gençlik Spor Kulübü'nün futbolcusu Milan Lukac 'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hakareti nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığıanlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2018/168 - K.2018/181

Altay Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 10.05.2018 tarih ve E.2017-2018/979 K.2017-2018/ 1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Erteleme talebinin reddine,

- Altay Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 3.000,00 TL para cezasıile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/169 - K.2018/182

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Jose Marcio Da Costa ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Erteleme talebinin reddine,

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Jose Marcio Da Costa'nın müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Jose Marcio Da Costa'nın rakip futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.