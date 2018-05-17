Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!

    Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!

    Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor.

    1. 17.5.2018
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