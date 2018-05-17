Beşiktaş'ta hareketli günler! Tosic'in ardından 3 yıldız daha...
por Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş'ta, Çin'in Guangzhou R&F takımına transfer olan Dusko Tosiç'in ardından gözler 3 yıldıza çevrildi.
- 17.5.2018 07:09
- Güncelleme: 17.5.2018 07:22
-
Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 8
Yorum
FİKRETT BAŞKANN Fikret Orman ile ömürlük anlaşma sağlanmalı.
-
Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
,,,,, hakem tercihi olay erkenden maçı koparmamız lazım oyunlar oynanmaya başlamış ama ŞAMPİYON CİMBOM YAZDIRACAĞIZ
-
Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
MERT Hakemlerle işimiz yok, sahaya çıkarız,aslan gibi oynarız, 3 puanı ve Şampiyonluğu alırız. Zihin bulandırmak için kimse yormasın kendisini
Beşiktaş'ta hareketli günler! Tosic'in ardından 3 yıldız daha... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.