Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine Bruno Peres – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'ta 'ün yerine Bruno Peres

    Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine Bruno Peres

    Kapsamlı bir transfer çamlışması sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek için de takviye gündeme geldi.

    1. 17.5.2018 13:22
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