Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine Bruno Peres
Kapsamlı bir transfer çamlışması sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek için de takviye gündeme geldi.
- 17.5.2018 13:22
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Kapsamlı bir transfer çamlışması sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek için de takviye gündeme geldi.
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