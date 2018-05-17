Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Demba Ba planı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'ın ve planı

    Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Demba Ba planı

    'ta Teknik direktör devre arasında ısrarla 'ı istedi, da zoraki "evet" dedi; fakat transfer Ahmet Çebi'ye takıldı.

    'ta Teknik direktör devre arasında ısrarla 'ı istedi, da zoraki "evet" dedi; fakat transfer Ahmet Çebi'ye takıldı. Gelecek sezon gençlere para yatırma kararı alan Beşiktaş'ta Başkan Orman; veya Burak Yılmaz'dan birisiyle 'birinci forveti desteklemek' amacında. Bu yüzden Güneş'in devre arasında ısrarla istediği Burak Yılmaz'la bir görüşme yapıldığı ve görüşmenin olumsuz geçmediği öğrenildi.

    1. 17.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Demba Ba planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN