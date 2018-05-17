Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Demba Ba planı

Beşiktaş'ta Teknik direktör Şenol Güneş devre arasında ısrarla Burak Yılmaz'ı istedi, Fikret Orman da zoraki "evet" dedi; fakat transfer Ahmet Çebi'ye takıldı. Gelecek sezon gençlere para yatırma kararı alan Beşiktaş'ta Başkan Orman; Demba Ba veya Burak Yılmaz'dan birisiyle 'birinci forveti desteklemek' amacında. Bu yüzden Güneş'in devre arasında ısrarla istediği Burak Yılmaz'la bir görüşme yapıldığı ve görüşmenin olumsuz geçmediği öğrenildi.