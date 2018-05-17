Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Demba Ba planı
Beşiktaş'ta Teknik direktör Şenol Güneş devre arasında ısrarla Burak Yılmaz'ı istedi, Fikret Orman da zoraki "evet" dedi; fakat transfer Ahmet Çebi'ye takıldı.
Beşiktaş'ta Teknik direktör Şenol Güneş devre arasında ısrarla Burak Yılmaz'ı istedi, Fikret Orman da zoraki "evet" dedi; fakat transfer Ahmet Çebi'ye takıldı. Gelecek sezon gençlere para yatırma kararı alan Beşiktaş'ta Başkan Orman; Demba Ba veya Burak Yılmaz'dan birisiyle 'birinci forveti desteklemek' amacında. Bu yüzden Güneş'in devre arasında ısrarla istediği Burak Yılmaz'la bir görüşme yapıldığı ve görüşmenin olumsuz geçmediği öğrenildi.
- 17.5.2018
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 8
Yorum
FİKRETT BAŞKANN Fikret Orman ile ömürlük anlaşma sağlanmalı.
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
,,,,, hakem tercihi olay erkenden maçı koparmamız lazım oyunlar oynanmaya başlamış ama ŞAMPİYON CİMBOM YAZDIRACAĞIZ
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
MERT Hakemlerle işimiz yok, sahaya çıkarız,aslan gibi oynarız, 3 puanı ve Şampiyonluğu alırız. Zihin bulandırmak için kimse yormasın kendisini
Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Demba Ba planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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