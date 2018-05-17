Beşiktaş transferde yıldız isimlere yönelmeyecek

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş transfer planını masaya yatırdı... Bu sezon yapılan transferlerde hata yaptıklarını kabul eden Başkan Orman, scout ekibinin şampiyon olacaklarmış gibi hazırlık yaptığını, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek rakam üzerinden düşünüldüğünde o listedeki oyuncuları almanın kendileri için sıkıntı yaratmayacağını açıkladı. Ancak Başkan Fikret Orman gelinen ortamda Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa o listeyi revize etmek zorunda kalacaklarını ifade etti.