Beşiktaş transferde yıldız isimlere yönelmeyecek – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    transferde yıldız isimlere yönelmeyecek

    Beşiktaş transferde yıldız isimlere yönelmeyecek

    'ta Başkan ve transfer planını masaya yatırdı...

    'ta Başkan ve transfer planını masaya yatırdı... Bu sezon yapılan transferlerde hata yaptıklarını kabul eden Başkan Orman, scout ekibinin şampiyon olacaklarmış gibi hazırlık yaptığını, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek rakam üzerinden düşünüldüğünde o listedeki oyuncuları almanın kendileri için sıkıntı yaratmayacağını açıkladı. Ancak Başkan Fikret Orman gelinen ortamda Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa o listeyi revize etmek zorunda kalacaklarını ifade etti.

    1. 17.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş transferde yıldız isimlere yönelmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN