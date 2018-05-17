Beşiktaş transferde yıldız isimlere yönelmeyecek
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş transfer planını masaya yatırdı...
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş transfer planını masaya yatırdı... Bu sezon yapılan transferlerde hata yaptıklarını kabul eden Başkan Orman, scout ekibinin şampiyon olacaklarmış gibi hazırlık yaptığını, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek rakam üzerinden düşünüldüğünde o listedeki oyuncuları almanın kendileri için sıkıntı yaratmayacağını açıkladı. Ancak Başkan Fikret Orman gelinen ortamda Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa o listeyi revize etmek zorunda kalacaklarını ifade etti.
- 17.5.2018
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 8
Yorum
FİKRETT BAŞKANN Fikret Orman ile ömürlük anlaşma sağlanmalı.
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
,,,,, hakem tercihi olay erkenden maçı koparmamız lazım oyunlar oynanmaya başlamış ama ŞAMPİYON CİMBOM YAZDIRACAĞIZ
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
MERT Hakemlerle işimiz yok, sahaya çıkarız,aslan gibi oynarız, 3 puanı ve Şampiyonluğu alırız. Zihin bulandırmak için kimse yormasın kendisini
Beşiktaş transferde yıldız isimlere yönelmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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