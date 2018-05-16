Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Beşiktaşlı Dusko Tosic, 5 milyon Euro'ya Çin ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer oldu
Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerin'den Guangzhou'ya transfer oluyor.
Bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen Çin ekini, Siyah Beyazlılar ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti.
Tosic Guangzhou ile 10 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak.
Bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen Çin ekini, Siyah Beyazlılar ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti.
Tosic Guangzhou ile 10 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak.
- 16.5.2018 15:36
- Güncelleme: 16.5.2018 17:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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