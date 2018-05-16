Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Guangzhou ile anlaştı

    <a href="/index/dusko-tosic?id=fe4dd700-52d8-47b9-b60f-7cbebe419ec6" class="" rel="tag">Dusko Tosic</a> Guangzhou ile anlaştı

    Beşiktaşlı , 5 milyon Euro'ya ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer oldu

    Beşiktaş'ın Sırp stoperi , 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ligi ekiplerin'den Guangzhou'ya transfer oluyor.

    Bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen ekini, Siyah Beyazlılar ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

    Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için 'e gitti.

    Tosic Guangzhou ile 10 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak.
    1. 16.5.2018 15:36
    2. Güncelleme: 16.5.2018 17:40
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