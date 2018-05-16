Atiba'nın yeni adresi Göztepe
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ekibine imzayı atıyor

    <a href="/index/atiba?id=e601b678-c5f9-4136-a34a-a53573a6941a" class="" rel="tag">Atiba</a> <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a> ekibine imzayı atıyor

    Atiba 5 yıldır formasını giydiği Beşiktaş ile yolları ayırıyor.

    1. 16.5.2018 07:18
    2. Güncelleme: 16.5.2018 08:18
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