Yeni Ozi'ler Olcay'lar aranıyor – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Yeni Ozi'ler 'lar aranıyor

    Yeni Ozi'ler <a href="/index/olcay?id=52c20403-b777-43e1-8963-982688d8b1b4" class="" rel="tag">Olcay</a>'lar aranıyor
    Avrupa'da forma giyen ismi duyulmamış genç yeteneklerin peşine düşen , yeni , Oğuzhan, 'ler bulmak için ve 'daki Türk gençleri bir kez daha gözden geçirecek. Özellikle Avrupa'nın önemli liglerinde küme düşen takımlarda hak ettikleri değeri bulamamış oyuncular takip edecek siyah-beyazlılar, 'de potansiyeli olan oyuncuları da izlemeye başlayacak.
    1. 15.5.2018
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