Umduğu olmadı! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Umduğu olmadı!

    Umduğu olmadı!
    Mario Gomez'in 'dan 'a transferini , Federasyonları ve aracılığıyla araştıran 'ın elleri boş kaldı. Resmi belgesine rakam 1.1 milyon euro olarak yazılırken, siyah-beyazlılar rakamın 7 milyon euro olduğunu iddia edip 3.5 milyon euro istemişti. , Gomez'in ücretini ile birlikte sponsoru olan üzerinden yaptığı için 'ın payı düşük olarak kaldı.
    1. 15.5.2018
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