Tolgay'da yırtık – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Tolgay'da yırtık

    Tolgay'da yırtık

    maçında sakatlanan genç yıldızın sağ yan bağında kısmi derecede yırtık olduğu açıklandı. Tolgay, maçında forma giyemeyecek

    Deplasmanda 'u mağlup ederek Devler Ligi'ne katılma şansını son haftaya taşıyan 'a, 'dan kötü haber geldi. Genç oyuncunun sağ yan bağında kısmi derecede yırtık olduğu açıklandı. deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan 'ta maçın 43'üncü dakikasında sakatlık geçiren için kulübün resmi sitesinden açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Osmanlıspor maçında sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi. Tolgay, ligin son karşılaşması olan mücadelesinde forma giyemeyecek.
    1. 15.5.2018
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