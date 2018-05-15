Meyer Beşiktaş'ı reddetti – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Meyer 'ı reddetti

    Meyer <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı reddetti

    Beşiktaş, bir süre önce Schalke'de forma giyen Max Meyer'in menajeriyle bir araya gelmiş ve devlerin istediği Alman oyuncu için randevu talep etmişti.

    1. 15.5.2018
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