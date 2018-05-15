Beşiktaş'tan Roma çıkarması – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'tan Roma çıkarması

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan Roma çıkarması

    Beşiktaş transfer komitesi birtakım görüşmeler yapmak üzere Roma'da bulunuyor.

    1. 15.5.2018 09:18
    2. Güncelleme: 15.5.2018 10:32
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