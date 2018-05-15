Beşiktaş'tan ilk transfer geldi! İşte o iddia... – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'tan ilk transfer geldi! İşte o iddia...

    Beşiktaş'tan ilk transfer geldi! İşte o iddia...

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un yetenekli ismi Emre Akbaba ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

    1. 14.5.2018 21:05
    2. Güncelleme: 15.5.2018 06:49
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