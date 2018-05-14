Pektemek bitirdi
Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un Osmanlıspor’a attığı golden sonra hiçbir Türk oyuncu fileleri sarsamamıştı. 33 golün ardından Pektemek seriyi bozdu
Mustafa Pektemek 1106 gün sonra fileleri sarstı. Oğuzhan'ın ortasında akıllı bir şekilde golünü attı.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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