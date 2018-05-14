Pektemek bitirdi – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Pektemek bitirdi

    Pektemek bitirdi

    ’ta ’un ’a attığı golden sonra hiçbir Türk oyuncu fileleri sarsamamıştı. 33 golün ardından Pektemek seriyi bozdu

    Siyah-beyazlılar'da yerli futbolcuların suskunluğu sona erdi... Sezonun ilk yarısında , 5-1 kazanılan mücadelesinde fileleri sarsmıştı. Ardından hiçbir yerli oyuncu gol atamamıştı. Cenk'ten sonra kaydedilen 33 golün tamamı yabancı futbolculardan gelmişti. dün bu seriyi bozdu. Deneyimli futbolcu 51. dakikada 'un ortasında göğsüyle topu ağlara yollamayı başardı. Böylece yerli oyuncuların uzun süren suskunluğu son bulmuş oldu. , siyah-beyazlı formasıyla son golünü 3 Mayıs 2015'te 'a karşı kaydetmişti. 1106 günlük özlemi dün attığı golle son bulmuş oldu.

    Mustafa Pektemek 1106 gün sonra fileleri sarstı. Oğuzhan'ın ortasında akıllı bir şekilde golünü attı.
    1. 14.5.2018
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