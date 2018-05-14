Osmanlıspor ateşe düştü!

Beşiktaş'a evinde 3-2 mağlup olan Osmanlıspor, Süper Lig'de kalma şansını da oldukça zora soktu. Başkent ekibi bu yenilgiyle 33 puanda kaldı. Bu sonucun ardından dün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak 37 puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi. Yine 36 puandaki Atiker Konyaspor da ikili averajda Osmanlıspor'u üçlü averajda da Teleset Mobilya Akhisarspor'u geçtiği için ligde kalmayı garantileyen bir başka takım oldu. 36 puandaki Teleset Mobilya Akhisarspor da bugün Kayserispor deplasmanında 1 puan bile alırsa ligde kalacak ve düşecek son takım Osmanlıspor olacak. Akhisarspor'un mağlup olması halinde ise düğüm son hafta oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçında çözülecek. Akhisarspor'a bu maçta yine beraberlik yetecek. Osmanlıspor'un kazanması halinde ise başkent ekibi ikili averajda rakibini geçtiği için ligde kalacak, Akhisarspor 1. Lig'in yolunu tutacak.



SERDAR YETMEDİ

Beşiktaş'a 2 gol atan Serdar Gürler, Osmanlıspor'a yetmedi. Başarılı futbolcu, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı. Serdar ayrıca ligde 5 de asist gerçekleştirdi.