Osmanlıspor ateşe düştü!
TM Akhisarspor bugün Kayseri’de 1 puan bile alsa Yeniçeriler düşüyor. Akhisar’ın kaybetmesi halinde ise ligden düşecek son takımı haftaya oynanacak Akhisar-Osmanlı maçı belirleyecek
Beşiktaş'a evinde 3-2 mağlup olan Osmanlıspor, Süper Lig'de kalma şansını da oldukça zora soktu. Başkent ekibi bu yenilgiyle 33 puanda kaldı. Bu sonucun ardından dün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak 37 puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi. Yine 36 puandaki Atiker Konyaspor da ikili averajda Osmanlıspor'u üçlü averajda da Teleset Mobilya Akhisarspor'u geçtiği için ligde kalmayı garantileyen bir başka takım oldu. 36 puandaki Teleset Mobilya Akhisarspor da bugün Kayserispor deplasmanında 1 puan bile alırsa ligde kalacak ve düşecek son takım Osmanlıspor olacak. Akhisarspor'un mağlup olması halinde ise düğüm son hafta oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçında çözülecek. Akhisarspor'a bu maçta yine beraberlik yetecek. Osmanlıspor'un kazanması halinde ise başkent ekibi ikili averajda rakibini geçtiği için ligde kalacak, Akhisarspor 1. Lig'in yolunu tutacak.
SERDAR YETMEDİ
Beşiktaş'a 2 gol atan Serdar Gürler, Osmanlıspor'a yetmedi. Başarılı futbolcu, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı. Serdar ayrıca ligde 5 de asist gerçekleştirdi.
- 14.5.2018
-
Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
-
Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
-
Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
Osmanlıspor ateşe düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.