Osmanlıspor ateşe düştü! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ateşe düştü!

    Osmanlıspor ateşe düştü!

    TM Akhisarspor bugün ’de 1 puan bile alsa Yeniçeriler düşüyor. Akhisar’ın kaybetmesi halinde ise ligden düşecek son takımı haftaya oynanacak Akhisar-Osmanlı maçı belirleyecek

    'a evinde 3-2 mağlup olan , 'de kalma şansını da oldukça zora soktu. Başkent ekibi bu yenilgiyle 33 puanda kaldı. Bu sonucun ardından dün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak 37 puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi. Yine 36 puandaki da ikili averajda Osmanlıspor'u üçlü averajda da 'u geçtiği için ligde kalmayı garantileyen bir başka takım oldu. 36 puandaki Teleset Mobilya Akhisarspor da bugün deplasmanında 1 puan bile alırsa ligde kalacak ve düşecek son takım Osmanlıspor olacak. Akhisarspor'un mağlup olması halinde ise düğüm son hafta oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçında çözülecek. Akhisarspor'a bu maçta yine beraberlik yetecek. Osmanlıspor'un kazanması halinde ise başkent ekibi ikili averajda rakibini geçtiği için ligde kalacak, Akhisarspor 1. Lig'in yolunu tutacak.

    SERDAR YETMEDİ
    Beşiktaş'a 2 gol atan Serdar Gürler, Osmanlıspor'a yetmedi. Başarılı futbolcu, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı. Serdar ayrıca ligde 5 de asist gerçekleştirdi.

    1. 14.5.2018
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