Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'e geliyor

    Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor

    Alman basınından Nuri Şahin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    1. 14.5.2018 17:00
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