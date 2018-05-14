Medel’den kritik hamle – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ’den kritik hamle

    Medel’den kritik hamle

    Maçın en kritik pozisyonu ikinci yarıda yaşandı.

    Maçın en kritik pozisyonu ikinci yarıda yaşandı. Skor 1-1'ken 49'da Umar Aminu'nun Fabri'yi geçip yan direğe çarptıktan sonra kaleye yönelen topunu Gary son anda çizgiden diziyle uzaklaştırdı. Osmanlısporlu oyuncular 'top çizgiyi geçti' diyerek gol itirazında bulundu. Ancak yardımcı hakem orta sahaya koşmayınca, oyunu devam ettirdi. Yayıncı kuruluşun pierosuna göre meşin yuvarlak çizgiyi geçmedi.

    1. 14.5.2018
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