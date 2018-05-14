Medel’den kritik hamle

Maçın en kritik pozisyonu ikinci yarıda yaşandı. Skor 1-1'ken 49'da Umar Aminu'nun Fabri'yi geçip yan direğe çarptıktan sonra kaleye yönelen topunu Gary Medel son anda çizgiden diziyle uzaklaştırdı. Osmanlısporlu oyuncular 'top çizgiyi geçti' diyerek gol itirazında bulundu. Ancak yardımcı hakem orta sahaya koşmayınca, Halis Özkahya oyunu devam ettirdi. Yayıncı kuruluşun pierosuna göre meşin yuvarlak çizgiyi geçmedi.