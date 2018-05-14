Medel’den kritik hamle
Maçın en kritik pozisyonu ikinci yarıda yaşandı.
Maçın en kritik pozisyonu ikinci yarıda yaşandı. Skor 1-1'ken 49'da Umar Aminu'nun Fabri'yi geçip yan direğe çarptıktan sonra kaleye yönelen topunu Gary Medel son anda çizgiden diziyle uzaklaştırdı. Osmanlısporlu oyuncular 'top çizgiyi geçti' diyerek gol itirazında bulundu. Ancak yardımcı hakem orta sahaya koşmayınca, Halis Özkahya oyunu devam ettirdi. Yayıncı kuruluşun pierosuna göre meşin yuvarlak çizgiyi geçmedi.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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