Medel stoper Necip solda – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    stoper solda

    <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> stoper <a href="/index/necip?id=21578189-9ee6-4552-91a7-e2e6729b3721" class="" rel="tag">Necip</a> solda
    , maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Tosic'in yokluğunda 'i stopere çekti. 'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya alamayan Güneş, 'in stoperde maça başlamasıyla orta sahada Oğuzhan'ı görevlendirdi. Sol bekte alternatifi bulunmayan Güneş, 'i oynatırken, Quaresma'nın yerine Lens'i, forvette de Love'ın yerine Larin'i tercih etti.
    1. 14.5.2018
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