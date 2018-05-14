- 14.5.2018
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Valbuena Karabük'te de yedek!
Toplam 1
Yorum
karado demekki gol atmak için valbuenaya ihtiyaç yokmuş.
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Garry Rodrigues'e 5 takım talip!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Zaten 30 milyon euro nun altına satanı kovarlar ülkeden...
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde son durumu açıkladı
Toplam 1
Yorum
erol ya başkan ne ettiiiiin.Trabzonun azılı düşmanına isim yazıp forma veriyorsun.yazık sanada
Medel stoper Necip solda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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