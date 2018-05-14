Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2017 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Fikret Orman yönetimi, genel kurul üyelerinin çok büyük çoğunluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi. Sabah saat 10'da başlayan genel kurul, saat 17.00'ye kadar sürdü. Başkan Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi. Oylamaya katılan üyelerden 10 kadarı yönetimi ibra etmezken, salonda bulunan diğer üyeler ise yönetimi idari ve mali açıdan ibra etti.



ÜYELİK AİDATI 120 LİRA KALDI

Mali genel kurul sırasında üyelik aidatları konusunda tartışmalar yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün yıllık üyelik aidatının 120 liradan 240 liraya çıkarılması ile ilgili önergenin oylanması yapıldığı esnada tartışmalar oldu. Rakamın oldukça yüksek olduğuna yörnelik yoğun itirazlar üzerine iki kere yapılan oylamanın sonucunda 240 liraya çıkması yönündeki önerge üyeler tarafından kabul edilmedi. Üyelik aidatının yine 120 lirada kalmasına karar verildi.