Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dünyaca ünlü yıldız Shakira'nın Vodafone Park'ta konser vereceğini açıkladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün mali genel kurulunda yaptığı konuşmasında dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bu yaz Vodafone Park'ta konser vereceğini açıkladı.
Fikret Orman: "Vodafone Park çeşitli kuruluşlar tarafından ödüller alıyor. Gelecek yıl Avrupa Ligi finali burada oynanacak. Bu yaz Shakira konser verecek." dedi.
- 13.5.2018 12:24
- Güncelleme: 14.5.2018 01:52
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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