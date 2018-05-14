Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün mali genel kurulunda yaptığı konuşmasında dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bu yaz Vodafone Park'ta konser vereceğini açıkladı.

Fikret Orman: "Vodafone Park çeşitli kuruluşlar tarafından ödüller alıyor. Gelecek yıl Avrupa Ligi finali burada oynanacak. Bu yaz Shakira konser verecek." dedi.