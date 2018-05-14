Fabri'den müthiş performans

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Osmanlıspor karşısındaki pas performansıyla dikkat çekti. Daha önce maçlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan tecrübeli file bekçisi bu sefer pas kategorisinde mücadeleye damga vurdu. Kara Kartal yenik durumdayken kendi alanında sergilediği etkili performansla mücadelenin berabere gelmesine büyük katkı sağlayan 30 yaşındaki kalecinin maçta 24 pasın 23'ü isabetli oldu. Tecrübeli kaleci Fabri, yakaladığı bu istatistikle Beşiktaş'ta pas yüzdesi en yüksek isim olarak karşılaşmayı tamamladı. Öte yandan yaptığı 2 önemli kurtarışla da yine kalesinde güven verdi.