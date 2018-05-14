Fabri'den müthiş performans
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Osmanlıspor karşısındaki pas performansıyla dikkat çekti.
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Osmanlıspor karşısındaki pas performansıyla dikkat çekti. Daha önce maçlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan tecrübeli file bekçisi bu sefer pas kategorisinde mücadeleye damga vurdu. Kara Kartal yenik durumdayken kendi alanında sergilediği etkili performansla mücadelenin berabere gelmesine büyük katkı sağlayan 30 yaşındaki kalecinin maçta 24 pasın 23'ü isabetli oldu. Tecrübeli kaleci Fabri, yakaladığı bu istatistikle Beşiktaş'ta pas yüzdesi en yüksek isim olarak karşılaşmayı tamamladı. Öte yandan yaptığı 2 önemli kurtarışla da yine kalesinde güven verdi.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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