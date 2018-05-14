Ceyhun Gülselam penaltı bekledi – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    penaltı bekledi

    Ceyhun Gülselam penaltı bekledi

    ilk yarıda penaltı bekledi.

    ilk yarıda penaltı bekledi. ceza sahasında ile girdiği mücadelede yerde kalan , hakeme bakarak penaltı düdüğü bekledi. Ancak 'müdahale topa' diyerek oyunu devam ettirdi. Özkahya'nın kararı tribünlerden tepki aldı.

    1. 14.5.2018
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