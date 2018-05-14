Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine Sosa transfer edilecek – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine Sosa transfer edilecek

    Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine Sosa transfer edilecek

    Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı...

    1. 14.5.2018 15:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine Sosa transfer edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN