Beşiktaşlı taraftarlar takımını Osmanlıspor karşısında yalnız bırakmadı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Beşiktaşlı taraftarlar takımını karşısında yalnız bırakmadı

    Beşiktaşlı taraftarlar takımını Osmanlıspor karşısında yalnız bırakmadı

    Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk şansını kaybetmesine rağmen başkentte de desteğe devam ettiler

    'ı, Osmanlı deplasmanında taraftarı yine yalnız bırakmadı. Şampiyonluk şansını kaybetmesine rağmen takımlarına tam destek veren , kale arkasındaki misafir tribününde yerlerini aldı. taraftarları ise kümede kalma adına final niteliği taşıyan takımlarının maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerde boşluklar dikkati çekti. Bin civarında siyah- beyazlı taraftar, Başkent'te 'hep destek tam destek' sloganıyla Beşiktaş'a koştular. Karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımı ateşleyen Kara Kartallar, gol düellosu şeklinde geçen maçta Vagner Love'ın galibiyet golü sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

    1. 14.5.2018
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