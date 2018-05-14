Beşiktaşlı taraftarlar takımını Osmanlıspor karşısında yalnız bırakmadı
Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk şansını kaybetmesine rağmen Kara Kartallar başkentte de desteğe devam ettiler
Beşiktaş'ı, Osmanlı deplasmanında taraftarı yine yalnız bırakmadı. Şampiyonluk şansını kaybetmesine rağmen takımlarına tam destek veren Kara Kartallar, kale arkasındaki misafir tribününde yerlerini aldı. Osmanlıspor taraftarları ise kümede kalma adına final niteliği taşıyan takımlarının maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerde boşluklar dikkati çekti. Bin civarında siyah- beyazlı taraftar, Başkent'te 'hep destek tam destek' sloganıyla Beşiktaş'a koştular. Karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımı ateşleyen Kara Kartallar, gol düellosu şeklinde geçen maçta Vagner Love'ın galibiyet golü sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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