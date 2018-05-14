Beşiktaşlı taraftarlar takımını Osmanlıspor karşısında yalnız bırakmadı

Beşiktaş'ı, Osmanlı deplasmanında taraftarı yine yalnız bırakmadı. Şampiyonluk şansını kaybetmesine rağmen takımlarına tam destek veren Kara Kartallar, kale arkasındaki misafir tribününde yerlerini aldı. Osmanlıspor taraftarları ise kümede kalma adına final niteliği taşıyan takımlarının maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerde boşluklar dikkati çekti. Bin civarında siyah- beyazlı taraftar, Başkent'te 'hep destek tam destek' sloganıyla Beşiktaş'a koştular. Karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımı ateşleyen Kara Kartallar, gol düellosu şeklinde geçen maçta Vagner Love'ın galibiyet golü sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.