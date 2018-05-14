Beşiktaş Osmanlıspor'u 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi umudunu korudu
Geriye düştüğü maçta Osmanlı’yı yenerek 3. sıraya yükseldi. Devler Ligi için Başakşehir ve bugün kazanırsa F.Bahçe’nin puan kaybetmesini bekleyecek
Ev sahibi karşısında maça kötü bir başlangıç yapan Kartal, 6. dakikada Serdar Gürler'in golüyle geriye düştü. İlk 45 dakika bu skorla kapanırken devre arasında silkinen Kartal arka arkaya golleri buldu.
Anıl'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağlayan siyahbeyazlılar, Mustafa Pektemek ile öne geçti: 2-1. Serdar, küme düşme hattında bulunan Osmanlı'yı ayakta tutsa da 79'da Love skoru ilan etti ve galibiyeti Beşiktaş'a getirdi. Son hafta Sivas'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Başakşehir ve bugün kazanırsa Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.
Bu sezon 7 kez geriye düşen Beşiktaş, 2. galibiyetine (1B, 4M) imza attı.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
Beşiktaş Osmanlıspor'u 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi umudunu korudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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