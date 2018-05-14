Osmanlıspor 2-3 Beşiktaş,
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    'u 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi umudunu korudu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a>'u 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi umudunu korudu

    Geriye düştüğü maçta Osmanlı’yı yenerek 3. sıraya yükseldi. Devler Ligi için ve bugün kazanırsa F.Bahçe’nin puan kaybetmesini bekleyecek

    'de şampiyonluk şansı kalmayan , Şampiyonlar Ligi'ni zorlamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar birçok oyuncusundan yoksun olarak çıktıkları karşılaşmada 'u 3-2 mağlup ederek ilk iki sırayı takibini sürdürdü.

    Ev sahibi karşısında maça kötü bir başlangıç yapan , 6. dakikada Serdar Gürler'in golüyle geriye düştü. İlk 45 dakika bu skorla kapanırken devre arasında silkinen arka arkaya golleri buldu.

    Anıl'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağlayan siyahbeyazlılar, ile öne geçti: 2-1. Serdar, küme düşme hattında bulunan Osmanlı'yı ayakta tutsa da 79'da Love skoru ilan etti ve galibiyeti 'a getirdi. Son hafta 'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ve bugün kazanırsa 'nin puan kaybetmesini bekleyecek.


    Bu sezon 7 kez geriye düşen Beşiktaş, 2. galibiyetine (1B, 4M) imza attı.

    1. 14.5.2018
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