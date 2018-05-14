Süper Lig 'de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi'ni zorlamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar birçok oyuncusundan yoksun olarak çıktıkları karşılaşmada Osmanlıspor 'u 3-2 mağlup ederek ilk iki sırayı takibini sürdürdü.Ev sahibi karşısında maça kötü bir başlangıç yapan Kartal , 6. dakikada Serdar Gürler'in golüyle geriye düştü. İlk 45 dakika bu skorla kapanırken devre arasında silkinen Kartal arka arkaya golleri buldu.

Anıl'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağlayan siyahbeyazlılar, Mustafa Pektemek ile öne geçti: 2-1. Serdar, küme düşme hattında bulunan Osmanlı'yı ayakta tutsa da 79'da Love skoru ilan etti ve galibiyeti Beşiktaş'a getirdi. Son hafta Sivas'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Başakşehir ve bugün kazanırsa Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Bu sezon 7 kez geriye düşen Beşiktaş, 2. galibiyetine (1B, 4M) imza attı.