Beşiktaş eksik çıktı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    eksik çıktı

    Beşiktaş eksik çıktı
    Li gde şampiyonluk şansı kalmayan , kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk oldu. , Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı. Beşiktaş'ta cezalı Tosic, sakatlıkları süren Negredo, Caner Erkin, Atiba, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Quaresma kadroda yer almadı.
    1. 14.5.2018
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