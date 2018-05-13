Taraftardan kombinelere ‘tam’ destek – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Taraftardan kombinelere ‘tam’ destek

    Taraftardan kombinelere ‘tam’ destek

    Bu sezon piyasaya çıkan 30 bin kombine biletin tamamını satın alan taraftarı takımına olan güveninden vazgeçmedi.

    Bu sezon piyasaya çıkan 30 bin kombine biletin tamamını satın alan taraftarı takımına olan güveninden vazgeçmedi. "Kombinenizi yenileyecek misiniz?" telefonu açılan taraftarlardan %95 oranında olumlu geri dönüş alındı.

    1. 13.5.2018
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