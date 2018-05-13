Taraftardan kombinelere ‘tam’ destek
Bu sezon piyasaya çıkan 30 bin kombine biletin tamamını satın alan Beşiktaş taraftarı takımına olan güveninden vazgeçmedi.
Bu sezon piyasaya çıkan 30 bin kombine biletin tamamını satın alan Beşiktaş taraftarı takımına olan güveninden vazgeçmedi. "Kombinenizi yenileyecek misiniz?" telefonu açılan taraftarlardan %95 oranında olumlu geri dönüş alındı.
- 13.5.2018
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Volkan Demirel soyunma odasını inletti: Burası Fenerbahçe
Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Taraftardan kombinelere ‘tam’ destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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