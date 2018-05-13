Şenol Güneş: “Şampiyon olamadığımız için üzgünüz”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanmış bile olsak Beşiktaş’tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz” dedi.
"Kazanmış bile olsak Beşiktaş'tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz"
Maç ile ilgili de değerlendirmede bulunan Şenol Güneş, "Futbolda bir oyun ama futbolun agresif tarafı öne çıkınca birde ticari boyutu büyüyünce biraz kavga boyutu fazla oluyor. Bugün iyi oynayarak kazanmak istedik. Fakat oyuna hiç yoktan bir gol yiyerek başladık. İlk yarı özellikle hücumda etkinliğimiz olmadı. Pozisyonumuz yoktu. Rakip kontra atak oynamaya çalışırken hem gol yedik hem de pozisyon verdik. İkinci yarı gollerle başladık. Yine beklenmeyen hatalı bir gol yedik. Sonuç olarak kazandık. Osmanlıspor'a geçmiş olsun diyorum. Onlarda özellikle maçın belirli bölümlerinde istekliydiler ama yeterli olmadı. Kazanmış bile olsak Beşiktaş'tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz" şeklinde konuştu.
- 13.5.2018 22:03
- Güncelleme: 13.5.2018 22:03
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Şenol Güneş: “Şampiyon olamadığımız için üzgünüz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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