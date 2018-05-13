Şenol Güneş Jeremain Lens'i sol bek oynattı – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'i sol bek oynattı

    Şenol Güneş Jeremain Lens'i sol bek oynattı

    'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahaya önemli futbolcularından yoksun çıktı. Adriano ve Caner'in yokluğunda sol bekte alternatifi bulunmayan Güneş 'e sol bekte görev verdi.

    Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk oldu.

    Siyah-beyazlı takımın teknik direktör , UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı.

    Beşiktaş'ta cezalı , sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma kadroda yer almadı.

    JEREMAİN LENS SOL BEKE ÇEKİLDİ
    Teknik direktör Güneş, geçen hafta 2-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

    Beşiktaş'ta Adriano ve Caner Erkin'in yokluğunda maça sol bekte başlayan Necip Uysal ikinci yarıda orta sahaya geçti. Teknik Direktör Şenol Güneş sol beke sürpriz bir şekilde 'i çekti.

    Ankara'ya 18 futbolcuyla gelen Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası bulunan savunma oyuncusu Dusko Tosic'in yokluğunda Gary Medel'i stopere çekti.

    Portekizli defans oyuncusu Pepe'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya alamayan Güneş, Medel'in stoperde maça başlamasıyla orta sahada Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.

    Teknik Direktör Güneş, forvette Vagner Love'ın yerine Clye Larin'i tercih etti.

    1. 13.5.2018 20:22
    2. Güncelleme: 13.5.2018 20:22
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