Şenol Güneş: "İlk yarı çok kötüydük"

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:



İlk yarıda çok kötü futbol oynadık, İstek ve heyecanımız yoktu. Rakip savunma yapmaya çalışırken pozsiyonlar buldu biz hücum ederken bulamadık. İlk yarıda daha derli toplu oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı ilk yarıya göre daha iyiydik. Osmanlıspor'a geçmiş olsun diyorum"



Güneş, Larin'in performansına ilişkin soruya ise, "Oyuncularla ilgili bu dönemde olumsuz konuşmak doğru değil. Ligin son döneminde morale ve güvene ihtiyaçları vardı. Bugün iyi oynayan, kötü oynayan oyuncular vardı. Kendisini hazırlayamayan oyuncularımız vardı ama birebir konuşuruz bunları." şeklinde cevap verdi.