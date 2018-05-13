Şenol Güneş: "İlk yarı çok kötüydük"
Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:
İlk yarıda çok kötü futbol oynadık, İstek ve heyecanımız yoktu. Rakip savunma yapmaya çalışırken pozsiyonlar buldu biz hücum ederken bulamadık. İlk yarıda daha derli toplu oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı ilk yarıya göre daha iyiydik. Osmanlıspor'a geçmiş olsun diyorum"
Güneş, Larin'in performansına ilişkin soruya ise, "Oyuncularla ilgili bu dönemde olumsuz konuşmak doğru değil. Ligin son döneminde morale ve güvene ihtiyaçları vardı. Bugün iyi oynayan, kötü oynayan oyuncular vardı. Kendisini hazırlayamayan oyuncularımız vardı ama birebir konuşuruz bunları." şeklinde cevap verdi.
- 13.5.2018 21:27
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Şenol Güneş: "İlk yarı çok kötüydük" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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