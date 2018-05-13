Şenol Güneş: "İlk yarı çok kötüydük" – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    : "İlk yarı çok kötüydük"

    Şenol Güneş: "İlk yarı çok kötüydük"

    Süper Ligi'nin 33. haftasında oynanan - Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

    'in açıklamaları şöyle:

    İlk yarıda çok kötü futbol oynadık, İstek ve heyecanımız yoktu. Rakip savunma yapmaya çalışırken pozsiyonlar buldu biz hücum ederken bulamadık. İlk yarıda daha derli toplu oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı ilk yarıya göre daha iyiydik. 'a geçmiş olsun diyorum"

    Güneş, Larin'in performansına ilişkin soruya ise, "Oyuncularla ilgili bu dönemde olumsuz konuşmak doğru değil. Ligin son döneminde morale ve güvene ihtiyaçları vardı. Bugün iyi oynayan, kötü oynayan oyuncular vardı. Kendisini hazırlayamayan oyuncularımız vardı ama birebir konuşuruz bunları." şeklinde cevap verdi.

    1. 13.5.2018 21:27
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