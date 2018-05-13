Şehit ailesinden çok özel ziyaret – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Şehit ailesinden çok özel ziyaret

    Şehit ailesinden çok özel ziyaret

    'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2008'de şehit olan 'ün eşi Kader Üstün ve kızı Sahra, Beşiktaş'ı ziyaret etti.

    'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2008'de şehit olan 'ün eşi Kader Üstün ve kızı Sahra, Beşiktaş'ı ziyaret etti. Antrenmanı izleyen Üstün ailesi, burada Başkan , ikinci başkan Ahmet Çebi ile teknik direktör ile bir süre sohbet etti. Sahra, 'in kendisine hediye ettiği Beşiktaş formasını futbolculara imzalattı.

    1. 13.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şehit ailesinden çok özel ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN