Şehit ailesinden çok özel ziyaret
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2008'de şehit olan Uzman Çavuş Engin Üstün'ün eşi Kader Üstün ve kızı Sahra, Beşiktaş'ı ziyaret etti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2008'de şehit olan Uzman Çavuş Engin Üstün'ün eşi Kader Üstün ve kızı Sahra, Beşiktaş'ı ziyaret etti. Antrenmanı izleyen Üstün ailesi, burada Başkan Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Çebi ile teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre sohbet etti. Sahra, Tolga Zengin'in kendisine hediye ettiği Beşiktaş formasını futbolculara imzalattı.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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