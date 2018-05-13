Şehit ailesinden çok özel ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2008'de şehit olan Uzman Çavuş Engin Üstün'ün eşi Kader Üstün ve kızı Sahra, Beşiktaş'ı ziyaret etti. Antrenmanı izleyen Üstün ailesi, burada Başkan Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Çebi ile teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre sohbet etti. Sahra, Tolga Zengin'in kendisine hediye ettiği Beşiktaş formasını futbolculara imzalattı.