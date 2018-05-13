Fikret Orman: Beşiktaş’ı yönetenlerin sakladığı bir şey yoktur
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Beşiktaş’ı yöneten yönetim kurulunun gizli bir ajandası, sakladığı bir şey yoktur. Zaten herkes tarafından denetlenen bir kurumdur” dedi.
"Beşiktaş'ı yönetenlerin gizli ajandası yoktur"
Başkan Orman, genel kurulun bugün düzenlenmesiyle alakalı gelen önergeye ise şu şekilde cevap verdi:
"Bugün Anneler Günü. Ne için bugüne koyduk diye soru soranlar olur. Haftaya Ramazan başlıyor, herkes oruç tutuyor. Normal zamanda yapmamızın daha uygun olduğunu söyledim. Ben kimsenin sorusuna cevap vermemekle gibi bir nezaketsizlik içerisine asla girmem. Kapılı kapılar arkasında konuşulacak şeyleri burada konuşun. Net burada ifade edin biz de cevap verelim. Beşiktaş'ı yöneten yönetim kurulunun gizli bir ajandası, sakladığı bir şey yoktur. Zaten herkes tarafından denetlenen bir kurumdur. Herkes istediği şeyi sorabilir."
- 13.5.2018 13:46
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Toplam 1
Yorum
MuratFB Gittiğin takımda inşallah olursun
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Galatasaray, şampiyon gibi karşılandı
Toplam 2
Yorum
Aslan Cok önemli bir 3 puan kazanildi,tabiki Galatasaraylilar sevinc yumagi oldu ve son yildaki en tarafsiz hakem yönetimi vardi sahada en nihayet
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Şampiyonluk şöleni İzmir'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Son doksan dakika cok önemli,enaz 1 puan ve mutlu son tabiki sonra kimseye zarar vermeden kutlama yapmak!
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