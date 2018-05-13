Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dünyaca ünlü yıldız Shakira'nın Vodafone Park'ta konser vereceğini açıkladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün mali genel kurulunda yaptığı konuşmasında dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bu yaz Vodafone Park'ta konser vereceğini açıkladı.
Fikret Orman: "Vodafone Park çeşitli kuruluşlar tarafından ödüller alıyor. Gelecek yıl Avrupa Ligi finali burada oynanacak. Bu yaz Shakira konser verecek." dedi.
- 13.5.2018 12:24
- Güncelleme: 13.5.2018 12:37
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Ozan Tufan: "Benim sezonum olacak"
Toplam 1
Yorum
MuratFB Gittiğin takımda inşallah olursun
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Galatasaray, şampiyon gibi karşılandı
Toplam 2
Yorum
Aslan Cok önemli bir 3 puan kazanildi,tabiki Galatasaraylilar sevinc yumagi oldu ve son yildaki en tarafsiz hakem yönetimi vardi sahada en nihayet
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Şampiyonluk şöleni İzmir'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Son doksan dakika cok önemli,enaz 1 puan ve mutlu son tabiki sonra kimseye zarar vermeden kutlama yapmak!
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