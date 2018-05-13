Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    açıkladı: 'a geliyor!

    Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!

    Başkanı dünyaca ünlü yıldız 'nın 'ta konser vereceğini açıkladı

    Başkanı , kulübün mali genel kurulunda yaptığı konuşmasında dünyaca ünlü şarkıcı 'nın bu yaz 'ta konser vereceğini açıkladı.

    Fikret Orman: "Vodafone Park çeşitli kuruluşlar tarafından ödüller alıyor. Gelecek yıl Avrupa Ligi finali burada oynanacak. Bu yaz Shakira konser verecek." dedi.

    1. 13.5.2018 12:24
    2. Güncelleme: 13.5.2018 12:37
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