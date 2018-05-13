Beşiktaş'ta kritik mali kongre! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'ta kritik mali kongre!

    Beşiktaş'ta kritik mali kongre!

    ’ta bugün yapılacak idari ve mali genel kurul toplasında ve yönetimi için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak

    'ın 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün yapılacak. BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.00'da başlayacak. başkanlığındaki kulüp yönetiminin geçen yıla ait idari ve mali faaliyetleri için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak genel kurulda, 2018 mali yılı konsolide bütçesi karara bağlanacak. Kon gre gündeminde ayrıca, basketbol şubesine bağlı erkek ve kadın A takımları ile altyapı birimlerine ait faaliyetlerin Beşiktaş Basketbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den devralınması ve basketbol şubesi faaliyetlerinin tamamının kulüp derneği tarafından yürütülmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması da bulunuyor.

    1. 13.5.2018
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