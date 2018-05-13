Beşiktaş'ta kritik mali kongre!
Beşiktaş’ta bugün yapılacak idari ve mali genel kurul toplasında Fikret Orman ve yönetimi için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak
Beşiktaş'ın 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün yapılacak. BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.00'da başlayacak. Fikret Orman başkanlığındaki kulüp yönetiminin geçen yıla ait idari ve mali faaliyetleri için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak genel kurulda, 2018 mali yılı konsolide bütçesi karara bağlanacak. Kon gre gündeminde ayrıca, basketbol şubesine bağlı erkek ve kadın A takımları ile altyapı birimlerine ait faaliyetlerin Beşiktaş Basketbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den devralınması ve basketbol şubesi faaliyetlerinin tamamının kulüp derneği tarafından yürütülmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması da bulunuyor.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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