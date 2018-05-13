Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı kafilesinde Quaresma, Atiba ve Adriano yer almadı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Quaresma ve Atiba kafilede yer almadı. İki futbolcunun kadroda olmamasının nedeni açıklanmazken, Tosic de cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
- 12.5.2018 16:51
- Güncelleme: 13.5.2018 01:54
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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