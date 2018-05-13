Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'ta 3 yıldız kadroda yok!

    Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!

    'ın maçı kafilesinde , Atiba ve Adriano yer almadı

    'in 33. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ta, ve Atiba kafilede yer almadı. İki futbolcunun kadroda olmamasının nedeni açıklanmazken, Tosic de cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

    1. 12.5.2018 16:51
    2. Güncelleme: 13.5.2018 01:54
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