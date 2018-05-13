Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Quaresma ve Atiba kafilede yer almadı. İki futbolcunun kadroda olmamasının nedeni açıklanmazken, Tosic de cezası nedeniyle kadroda yer almadı.