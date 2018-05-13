Beşiktaş yönetimi mali ve idari olarak ibra edildi
Beşiktaş Yönetimi, mali ve idari açıdan ibra edildi.
Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fikret Orman yönetiminin 2017 faaliyetleri, mali ve idari yönden ayrı ayrı ibra edildi.
BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, kulüp yönetim kurulunun 2017 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.
Üyeler, Orman yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.
- 13.5.2018 16:32
- Güncelleme: 13.5.2018 16:36
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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı
Toplam 3
Yorum
GS42 Büyük takım olmak kolay değil hele birde GALATASARAY'sa bunları çok duyduk ŞAMPİYONLUK KUPASINI gözünün önünde kaldıracağız.
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
Husnu Dogru karar tanitimda okay yokuslu kararida emre akbabaicinde bir supriz olsa musacagiran genc besiktas super olurdu
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
yas kac Sayin Orman, Shakira 34 yasina girdimiki, Vodafona Parka cikiyor?
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