Beşiktaş yönetimi mali ve idari olarak ibra edildi – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    yönetimi mali ve idari olarak ibra edildi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> yönetimi mali ve idari olarak ibra edildi

    Yönetimi, mali ve idari açıdan ibra edildi.

    Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fikret Orman yönetiminin 2017 faaliyetleri, mali ve idari yönden ayrı ayrı ibra edildi.

    BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, kulüp yönetim kurulunun 2017 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.

    Üyeler, Orman yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.

    1. 13.5.2018 16:32
    2. Güncelleme: 13.5.2018 16:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    yönetimi mali ve idari olarak ibra edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN