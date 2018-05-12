Talisca seneye mutlaka kalmalı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli, Brezilyalı yıldız Talisca'nın yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giymesi gerektiğini ifade etti. Keçeli, "Beşiktaş'ın kadrosunda beklenenin çok altında kalan oyuncular var. Beşiktaş artık bunları taşıyamaz. Bazı oyuncularda değişiklik yapıp, yerlerine daha aktif olabilecek oyuncular muhakkak getirilecektir. Ayrıca Talisca'nın mutlaka Beşiktaş'ta kalması lazım" diye konuştu.