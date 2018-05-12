Talisca seneye mutlaka kalmalı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    seneye mutlaka kalmalı

    Talisca seneye mutlaka kalmalı

    'ın eski yöneticisi , Brezilyalı yıldız 'nın yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giymesi gerektiğini ifade etti. Keçeli, "Beşiktaş'ın kadrosunda beklenenin çok altında kalan oyuncular var. Beşiktaş artık bunları taşıyamaz. Bazı oyuncularda değişiklik yapıp, yerlerine daha aktif olabilecek oyuncular muhakkak getirilecektir. Ayrıca Talisca'nın mutlaka Beşiktaş'ta kalması lazım" diye konuştu.

    1. 12.5.2018
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