Talisca seneye mutlaka kalmalı
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli, Brezilyalı yıldız Talisca'nın yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giymesi gerektiğini ifade etti. Keçeli, "Beşiktaş'ın kadrosunda beklenenin çok altında kalan oyuncular var. Beşiktaş artık bunları taşıyamaz. Bazı oyuncularda değişiklik yapıp, yerlerine daha aktif olabilecek oyuncular muhakkak getirilecektir. Ayrıca Talisca'nın mutlaka Beşiktaş'ta kalması lazım" diye konuştu.
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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