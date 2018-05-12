Şenol Güneş Osmanlı maçı öncesi oyuncularını uyardı
“Rakibimiz düşmemek, biz ise Şampiyonlar Ligi şansımızı sürdürmek için oynayacağız. Sezonun belki de en kritik maçı olacak. Kazanmaya mecburuz, herkes aklını başına alsın”
?ADRİANO'YU HAZIRLAYIN
Pazar günü Osmanlıspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta bu zorlu mücadele öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Güneş, cezalı ve sakat oyuncular sebebiyle ilk 11'i bir türlü kafasında netleştiremiyor. Ankara'daki mücadele öncesi Pepe, Caner ve Negredo sezonu kapattığı, savunmanın önemli ismi Tosic de cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Son Kayserispor maçında sakatlanan Adriano'nun yanı sıra Atiba'nın da durumu belirsizliğini halen koruyor. Güneş'in, yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdiği Brezilyalı oyuncudan olumsuz bir haber gelmesi halinde planlarını hazırladı.
TOLGAY'IN YERİ GARANTİ
Buna göre Adriano olmazsa, normalde orta sahada oynayan ancak daha önce sağ bek, stoper pozisyonlarında kullanılan Necip Uysal, bu kez sol bekte şans bulabilir. Ayrıca Tosic'in yokluğunda ise Vida'nın partnerinin Medel olması bekleniyor. Son haftalarda tekrar Güneş'in gözüne giren Tolgay Arslan, Atiba'nın yokluğunda orta sahada yeniden sahne aldı. Akhisar ve Malatya galibiyetlerinden oyuna sonradan giren Tolgay, daha sonraki Galatasaray derbisi ve Kayserispor mücadelelerinde ilk 11'de sahne aldı. Tecrübeli futbolcunun, Osmanlı maçında da yerinin şimdiden garanti olduğu konuşuluyor.
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
Şenol Güneş Osmanlı maçı öncesi oyuncularını uyardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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