Şenol Güneş Osmanlı maçı öncesi oyuncularını uyardı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Osmanlı maçı öncesi oyuncularını uyardı

    Şenol Güneş Osmanlı maçı öncesi oyuncularını uyardı

    “Rakibimiz düşmemek, biz ise Şampiyonlar Ligi şansımızı sürdürmek için oynayacağız. Sezonun belki de en kritik maçı olacak. Kazanmaya mecburuz, herkes aklını başına alsın”

    Beşiktaş , yarın deplasmanda oynanacak maçı öncesi oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı, rakiplerinin düşme potasından uzaklaşmak için mutlak galip gelmek zorunda olduklarını belirtirken; kendilerinin de Şampiyonlar Ligi şanslarını devam ettirmek adına Başkent deplasmanından kesinlikle 3 puanla dönmek zorunda olduklarını ifade etti. Oyuncularını bu konuda uyaran Güneş, "Sezonun belki de en kritik maçı olacak. Kazanmaya mecburuz, herkes aklını başına alsın. Bu maçın telafisi olmayacak. Bu bilinçle mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

    ?ADRİANO'YU HAZIRLAYIN
    Pazar günü Osmanlıspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta bu zorlu mücadele öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Güneş, cezalı ve sakat oyuncular sebebiyle ilk 11'i bir türlü kafasında netleştiremiyor. 'daki mücadele öncesi Pepe, Caner ve sezonu kapattığı, savunmanın önemli ismi Tosic de cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Son maçında sakatlanan Adriano'nun yanı sıra Atiba'nın da durumu belirsizliğini halen koruyor. Güneş'in, yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdiği Brezilyalı oyuncudan olumsuz bir haber gelmesi halinde planlarını hazırladı.

    TOLGAY'IN YERİ GARANTİ
    Buna göre Adriano olmazsa, normalde orta sahada oynayan ancak daha önce sağ bek, stoper pozisyonlarında kullanılan , bu kez sol bekte şans bulabilir. Ayrıca Tosic'in yokluğunda ise Vida'nın partnerinin olması bekleniyor. Son haftalarda tekrar Güneş'in gözüne giren , Atiba'nın yokluğunda orta sahada yeniden sahne aldı. Akhisar ve galibiyetlerinden oyuna sonradan giren Tolgay, daha sonraki derbisi ve Kayserispor mücadelelerinde ilk 11'de sahne aldı. Tecrübeli futbolcunun, Osmanlı maçında da yerinin şimdiden garanti olduğu konuşuluyor.
    1. 12.5.2018
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