Şansımız az değil – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    az değil

    Şansımız az değil
    Siyah-beyazlılarda, F.Bahçe'nin 'nı alamaması Şampiyonlar Ligi umutlarını artırdı. Beşiktaşlı futbolcular, kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, "Bizim maçı sonrası düştüğümüz sıkıntılı durumu şimdi onlar yaşayacak. Her şey bitmedi. kesinlikle az değil" yorumunu yapıyorlar.
    1. 12.5.2018
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