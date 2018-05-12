Rafinha uzattı! – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    uzattı!

    Rafinha uzattı!
    'ta sağ bek mevkisi için bir süredir forması giyen ismi ön plana çıkıyordu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Bayern Münih kulübünden yapılan açıklamada Rafinha'nın sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu.
    1. 12.5.2018
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