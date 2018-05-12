Quaresma Avrupa'nın zirvesinde – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'nın zirvesinde

    Quaresma Avrupa'nın zirvesinde

    Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, gösterdiği performansla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

    1. 12.5.2018 15:45
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