Negredo’nun yerine favori Larin plase Love – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ’nun yerine favori plase Love

    Negredo’nun yerine favori Larin plase Love

    Sezonu kapatan İspanyol forvetin yerine yarın akşam, maçına bekleneni veremeyen Love’un yerine ’in oynaması bekleniyor

    Siyah-beyazlıların yarın oynayacağı karşılaşmasında ileri uçta kimin görev yapacağı halen netlik kazanmasa da, ismi bir adım öne çıkmış durumda. Deneyimli teknik adam , Başkent deplasmanında Quaresma, Babel ve 'dan vazgeçmeyecek. Forvette ise, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Alvaro 'nun yerine kimin 11'de sahaya çıkacağı halen belirsiz. Ancak son oynanan karşılaşmasında ilk 11'de şans bulan, ancak bekleneni veremediği için 63'te oyunda alınan Vagner Love'un kulübede olacağı; genç forvet Larin'in ise bu kez 11'de sahaya sürüleceği ifade edildi.
    1. 12.5.2018
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