Mario Gomez resmen açıkladı. Beşiktaş'a dönecek mi? – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    resmen açıkladı. 'a dönecek mi?

    Mario Gomez resmen açıkladı. Beşiktaş'a dönecek mi?

    Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    1. 12.5.2018 17:27
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