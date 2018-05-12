Kara Kartal bugün uçuyor – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    bugün uçuyor

    Kara Kartal bugün uçuyor
    , yarın akşam deplasmanda oynayacağı maçı için bugün 'ya gidiyor. Dün sabah Ümraniye'de basına kapalı yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar taktik ağırlıklı çalışırken, çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı. Bu sabah saat 12.00'de Ümraniye'de son çalışmasını yapacak olan Kara Kartallar, daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.
    1. 12.5.2018
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