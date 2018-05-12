İbrahim Üzülmez: Hedefim Beşiktaş!

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, beIN Sports Haber'de yayınlanan 'VIP' programında açıklamalarda bulundu. "İbrahim Üzülmez, gelecekte Beşiktaş'ın teknik direktörü olmayı ne kadar ister?" sorusunu yanıtlayan Üzülmez; "Genç hoca olma algısını bir gün yıkabilirsek Beşiktaş'a hoca olacağız. (Gülerek) Hedeflerim arasında Beşiktaş'ı çalıştırmak var. Allah nasip eder mi, bilemeyiz?" dedi. Çaykur Rizespor'u şampiyon yapan Üzülmez, "Kendini Beşiktaş'ı çalıştırmak için hazır hissediyoru musun?" sorusunu da şöyle yanıtladı:



İMKAN VERİLSİN YETER

"Önce görevin verilmesi lazım. Görev verildiğinde nelerin yapılabileceğini görürsünüz. Böylesine büyük takımlarda kaliteli oyuncularla birlikte çok daha başarılı işler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Şu anda da çok değerli bir hoca var. Son 2 sezonda şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar yaşamış Şenol hocamın da önemli işler yaptığını belirtmek gerekiyor. Yeni sezonda da devam edeceğini belirtti. Bir gün Allah nasip eder de Beşiktaş takımında böylesine kaliteli oyuncu grubunu ve imkanları bana sunarlarsa neler yapabileceğimi herkese göstermek istiyorum."



Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıyan İbrahim Üzülmez, Kara Kartal'ı unutmadığını ifade etti.