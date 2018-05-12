Gelen gideni arattı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Gelen gideni arattı

    Gelen gideni arattı
    Türk futbolunun önemli teknik adamlarından , 'ın 'un yerini dolduramadığını söyledi. Kurtar, "'nın yerine Gomez, Gomez'in yerine Aboubakar gelmişti. Hepsi birbirinin yerini doldurmuştu. Ancak Beşiktaş, ve Love'dan istediği verimi alamadı" ifadelerini kullandı.
    1. 12.5.2018
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