Beşiktaş'ta mali kongre yarın yapılacak – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'ta mali kongre yarın yapılacak

    Beşiktaş'ta mali kongre yarın yapılacak

    Kulübünün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

    BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.00'da başlayacak.

    başkanlığındaki kulüp yönetiminin geçen yıla ait idari ve mali faaliyetleri için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak genel kurulda, 2018 mali yılı konsolide bütçesi karara bağlanacak.

    Kongre gündeminde ayrıca, şubesine bağlı erkek ve kadın A takımları ile altyapı birimlerine ait faaliyetlerin Basketbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den devralınması ve basketbol şubesi faaliyetlerinin tamamının kulüp derneği tarafından yürütülmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması da bulunuyor.

    1. 12.5.2018 12:24
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