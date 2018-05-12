Beşiktaş'ta mali kongre yarın yapılacak
Beşiktaş Kulübünün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak.
BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.00'da başlayacak.
Fikret Orman başkanlığındaki kulüp yönetiminin geçen yıla ait idari ve mali faaliyetleri için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak genel kurulda, 2018 mali yılı konsolide bütçesi karara bağlanacak.
Kongre gündeminde ayrıca, basketbol şubesine bağlı erkek ve kadın A takımları ile altyapı birimlerine ait faaliyetlerin Beşiktaş Basketbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den devralınması ve basketbol şubesi faaliyetlerinin tamamının kulüp derneği tarafından yürütülmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması da bulunuyor.
- 12.5.2018 12:24
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‘Ciğer polemiği’
Toplam 1
Yorum
srcnkns.gfb Yazık olmuş keşke bir tadına baksalardı. Kulübü yediler yetmedi belki ciğer doyururdu. Yazık be vallahi yazık.
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 5
Yorum
öyle derler penaltı atışında bır mürselanın pozıyonuna baksılar bılerek topu dısarı atı soner aydoğgu
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Sen futbolu bırak
Toplam 1
Yorum
kişiye göre adalet olurmu Engin Baytarın ailesi kötümüydü? Ardanın babası cezayı duyunca değil oğlu terbiyesizlik yapınca üzülmeliydi.
Beşiktaş'ta mali kongre yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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