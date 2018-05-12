Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı kafilesinde Quaresma, Atiba ve Adriano yer almadı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Quaresma ve Atiba kafilede yer almadı. İki futbolcunun kadroda olmamasının nedeni açıklanmazken, Tosic de cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
- 12.5.2018 16:51
- Güncelleme: 12.5.2018 16:54
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G.Saray’ı bırakma
Toplam 2
Yorum
Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Toplam 2
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ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
Toplam 6
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
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