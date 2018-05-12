Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel için müthiş teklif! – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Beşiktaşlı oyuncu için müthiş teklif!

    Beşiktaşlı oyuncu <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a> için müthiş teklif!

    Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ediyor.

    1. 12.5.2018 19:55
    2. Güncelleme: 12.5.2018 20:04
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